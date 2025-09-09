ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Ирак призвал к срочному заседанию глав МИД ЛАГ

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 22:34
    Ирак призвал к срочному заседанию глав МИД ЛАГ

    Ирак в качестве страны - председателя саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) призвал к срочному проведению встречи глав МИД стран-членов в связи с ударом Израиля по Дохе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани по итогам его телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    "Ирак в качестве председателя саммита ЛАГ призвал к срочному проведению встречи министров иностранных дел арабских стран, а также к работе по созыву встречи лидеров и представителей арабских и исламских стран в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце", - подчеркивается в заявлении. 

    Отметим, что сегодня Израиль в Дохе провел операцию по уничтожению высокопоставленных деятелей вооруженной группировки ХАМАС. 

    Ирак удар по Дохе Израиль ЛАГ

    Последние новости

    23:35

    Эрдоган обсудил с эмиром Катара израильскую атаку на Доху

    В регионе
    23:19

    Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд

    Другие страны
    23:05

    В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность ударом по Катару

    Внешняя политика
    23:03

    Арагчи: Новый договор о сотрудничестве с МАГАТЭ отвечает требованиям обеих сторон

    В регионе
    22:51
    Видео

    Дворец правительства в Непале полностью уничтожен пожаром

    Другие
    22:34

    Ирак призвал к срочному заседанию глав МИД ЛАГ

    Другие страны
    22:30

    В Гяндже трехлетний ребенок погиб, выпав из окна высотки

    Происшествия
    22:22

    Иран и МАГАТЭ согласовали новые условия взаимодействия

    В регионе
    22:08

    Трамп поговорил с Нетаньяху и руководством Катара после ударов Израиля

    Другие страны
    Лента новостей