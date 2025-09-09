Ирак призвал к срочному заседанию глав МИД ЛАГ

Ирак в качестве страны - председателя саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) призвал к срочному проведению встречи глав МИД стран-членов в связи с ударом Израиля по Дохе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани по итогам его телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Ирак в качестве председателя саммита ЛАГ призвал к срочному проведению встречи министров иностранных дел арабских стран, а также к работе по созыву встречи лидеров и представителей арабских и исламских стран в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что сегодня Израиль в Дохе провел операцию по уничтожению высокопоставленных деятелей вооруженной группировки ХАМАС.