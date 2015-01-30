Ирак принял новый вариант бюджета из-за падения цен на нефть

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Парламент Ирака одобрил новый вариант бюджета на 2015 год, исходя из цены на нефть в 56 долларов за баррель против ранее ожидаемых 70 долларов за баррель. Об этом сообщает Report со ссылкой на NewsOboz.org.

Бюджет, одобренный в объеме 119 триллионов динар (105 миллиардов долларов), также закрепляет финансовую договоренность между Багдадом и Курдистаном, согласно которой курды будут экспортировать 300 тысяч баррелей нефти в день из Киркука и 250 тысяч баррелей в сутки со своих собственных месторождений в обмен на 17-процентную долю в бюджете.

В настоящее время Ирак, который занимает пятое место в мире по величине запасов нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций.