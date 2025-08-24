О нас

Ирак приближается к полной энергетической независимости

Ирак приближается к полной энергетической независимости Ирак увеличил нефтеперерабатывающие мощности до 1,3 млн баррелей в сутки и планирует достичь 1,65 млн в рамках стратегии обеспечения экономической стабильности и энергетического суверенитета.
Другие страны
24 августа 2025 г. 20:28
Ирак приближается к полной энергетической независимости

Ирак увеличил нефтеперерабатывающие мощности до 1,3 млн баррелей в сутки и планирует достичь 1,65 млн в рамках стратегии обеспечения экономической стабильности и энергетического суверенитета.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера Мухаммеда ас-Судани в соцсети Х.

Отмечается, что такие темпы позволят Ираку полностью покрыть внутренние потребности в нефтепродуктах, сократить импорт, сэкономить миллиарды в иностранной валюте и начать экспорт газойля и авиатоплива.

Рост нефтеперерабатывающих мощностей превращает Ирак из сырьевого экспортера в полноценного игрока на рынке нефтепродуктов. Это усиливает экономический суверенитет страны, снижает зависимость от импорта топлива и может изменить энергетический баланс в регионе.

Для Ближнего Востока, где нефть ключевой инструмент влияния, такой шаг означает рост самостоятельности Ирака и укрепление его роли в региональной геополитике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi