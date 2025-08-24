Ирак приближается к полной энергетической независимости

Ирак увеличил нефтеперерабатывающие мощности до 1,3 млн баррелей в сутки и планирует достичь 1,65 млн в рамках стратегии обеспечения экономической стабильности и энергетического суверенитета.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера Мухаммеда ас-Судани в соцсети Х.

Отмечается, что такие темпы позволят Ираку полностью покрыть внутренние потребности в нефтепродуктах, сократить импорт, сэкономить миллиарды в иностранной валюте и начать экспорт газойля и авиатоплива.

Рост нефтеперерабатывающих мощностей превращает Ирак из сырьевого экспортера в полноценного игрока на рынке нефтепродуктов. Это усиливает экономический суверенитет страны, снижает зависимость от импорта топлива и может изменить энергетический баланс в регионе.

Для Ближнего Востока, где нефть ключевой инструмент влияния, такой шаг означает рост самостоятельности Ирака и укрепление его роли в региональной геополитике.