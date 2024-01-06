Ирак планирует прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году

Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году.

Ирак планирует сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки", - сказал он.

Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на местном рынке.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 1 апреля минувшего года заявил, что его правительство придает большое значение работе по повышению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов для отказа от импорта.