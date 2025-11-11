Ирак осудил заявление Ирана о вмешательстве США в парламентские выборы

Министерство иностранных дел Ирака осудило заявление официального представителя МИД Ирана Бекаи о "предположительном" вмешательстве США в избирательный процесс в рамках парламентских выборов в стране.

Как передает Report, заявление иракского ведомства приводит агентство Shafaq.

"Это заявление является провокационным и представляет собой явное и неприемлемое вмешательство во внутренние дела Ирака, поскольку избирательный процесс является сугубо национальным делом, которое подчиняется исключительно воле иракского народа и его конституционных институтов", - подчеркнули в ведомстве.

В иракском МИД также отметили, что Багдад поддерживает сбалансированные отношения со своими соседями, подчеркнув при это, что это добрососедство требует строгого соблюдения принципов взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств и избегания любых заявлений или позиций, которые могли бы нарушить их.

Отметим, что 9 ноября в Ираке стартовал специальный процесс голосования в рамках парламентских выборов, в которых приняли участие сотрудники служб безопасности, всеобщее голосование состоится 11 ноября.