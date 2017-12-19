Ирак оценил ущерб, нанесенный ИГ, в 47 млрд долларов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Ирака оценило ущерб, нанесенный стране террористами ИГ, контролировавшего до недавнего времени значительную часть территории, в 47 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на об этом Reuters, об этом объявил иракский министр планирования Салах Аль-Джумайли.

Официальный Багдад уже подготовил план восстановления Ирака, реализация которого рассчитана на 10 лет. При этом, по словам Аль-Джумайли, в 47 млрд долларов не включен ущерб, нанесенный боевиками частному сектору страны.