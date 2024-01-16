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Ирак не согласится с размещением дополнительных войск США

Ирак не согласится с размещением дополнительных войск США Багдад ни по каким причинам не согласится с размещением на иракской территории дополнительных военных подразделений Соединенных Штатов.
Другие страны
16 января 2024 г. 20:20
Ирак не согласится с размещением дополнительных войск США

Багдад ни по каким причинам не согласится с размещением на иракской территории дополнительных военных подразделений Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель комитета по безопасности и обороне Совета представителей (парламента) Ирака Карим аль-Мухаммадауи.

"Сообщения о намерении США отправить в Ирак новые силы не имеют под собой оснований. Ни Совет представителей, ни иракское правительство не согласится на такой шаг вне зависимости от каких бы то ни было причин или аргументов", - пояснил депутат.

По убеждению аль-Мухаммадауи, подобные сообщения о направлении дополнительных сил США в Ирак являются попыткой помешать усилиям нынешнего премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани, направленным на полный вывод американского контингента со всей иракской территории.

Как отметил депутат, это позиция главы иракского кабинета поддерживается и парламентом страны.

Заявление аль-Мухаммадауи стало ответом на сообщения американских СМИ об отправке 1,5 тыс. американских военных в Сирию и Ирак в дополнение к уже имеющемуся в этих странах контингенту США численностью около 4 тыс. солдат.

5 января иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия в Ираке сил международной коалиции закончились и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране.

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