Ирак не будет запрещать въезд для граждан США

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Ирак решил не вводить запрет на въезд для граждан США в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади.

По словам главы иракского парламента, Багдад не хочет терять поддержку США в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

США предоставляют поддержку в воздухе и на земле для иракских военный, которые воюют с боевиками ИГИЛ.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о миграционной политике, который запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.