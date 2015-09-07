​Ирак нанес авиаудары по позициям ИГИЛ с помощью F-16

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ ВВС Ирака провели первую воздушную операцию против группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), используя истребители американского производтсва F-16.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Пентагона Питер Кук.

«Мы довольны тем, что иракские военно-воздушные силы успешно применили самолеты наиболее продвинутой технологии в международной кампании по уничтожению ИГИЛ», — сказал он.

По его словам, поставки военных самолетов в Ирак продолжатся.