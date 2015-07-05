Ирак начал расследование гибели мирных жителей при бомбардировках Эль-Фаллуджи

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Военная прокуратура Ирака приступила к расследованию фактов гибели мирных жителей во время бомбардировок армией города Эль-Фаллуджа, расположенном в провинции Анбар. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство обороны страны.

По его данным, проводится "проверка фактов гибели детей и женщин в результате бомбардировок города иракскими войсками". Армейское командование приняло решение приступить к расследованию после того, как военным была передана любительская видеозапись смерти четырех детей и их матери в ходе бомбежек Эль-Фаллуджи.

Сегодня же из Эль-Фаллуджи поступила информация о проведении массированного обстрела иракскими войсками города, который практически полностью находится под контролем террористической группировки "Исламское государство". В результате бомбардировок было убито 47 человек. Среди жертв - вновь оказались мирные жители, в том числе несколько детей.

В конце прошлого месяца Совет иракской провинции Анбар обратился к правительственным войскам с просьбой не обстреливать гражданские объекты в иракских городах, занятых ИГ, а проводить только прицельные удары по позициям боевиков. Совет потребовал прекратить обстреливать гражданские объекты в Эль-Фаллудже. "Этот город ежедневно подвергается беспорядочным обстрелам со стороны армейских подразделений, что приводит к жертвам среди местного населения, главным образом - среди детей, женщин и пожилых людей", - отмечалось в обращении Совета провинции.