​Тикрит взят иракской армией под полный контроль

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Иракские вооруженные силы при поддержке суннитского и шиитского ополчения установили полный контроль над городом Тикрит на севере Ирака. Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил в Багдаде министр обороны Халед аль-Обейди.

11 марта регулярные иракские части вошли в город, заняв его центральные районы, и в течение нескольких дней проводили зачистку от остатков боевиков "Исламского государства" (ИГ). Одновременно были взяты под контроль крупные пригороды Тикрита - аль-Алам и эд-Доур.

Масштабное наступление на террористов ИГ, оккупировавших провинцию Салах-эд-Дин с ее столицей Тикритом, началось 10 марта. В операции принимали участие регулярные части армии Ирака, в том числе артиллерия, танковые подразделения и авиация, а также отряды ополчения и добровольцев.

Иракская армия также продолжает наступательные операции в западной провинции Анбар, сообщает "Фарс". Наряду с этим, неподалеку от города Киркук, провинции Сулеймания, отрядам курдских "пешмерга" удалось окружить и захватить в плен банду из 18 террористов ИГ, а также взять под свой контроль ряд районов и деревень близ Киркука.