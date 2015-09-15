Ирак, Иран и Саудовская Аравия снизили цены на нефть

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Ирак, Иран и Саудовская Аравия снизили цены на октябрьские поставки нефти.

Как передает Report, об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Снижение цен на 0,3 долларов в Саудовской Аравии, 0,35 долларов — в Ираке и 0,5 долларов— в Иране может быть связано с падением китайской экономики, пишет газета. Китай считается основным потребителем нефти в мире. Кроме того, снижение может быть связано с переизбытком нефти на мировом рынке, даже несмотря на падение добычи в США, считает WSJ.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 47 долларов.