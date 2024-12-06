Иордания закрыла границу с Сирией

Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая распорядился закрыть главный контрольно-пропускной пункт на границе с Сирией "Насиб", расположенный в 15 км южнее сирийского города Дераа.

Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая распорядился закрыть главный контрольно-пропускной пункт на границе с Сирией "Насиб", расположенный в 15 км южнее сирийского города Дераа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

Решение принято "в связи с ухудшением обстановки в области безопасности на юге Сирии", где продолжается наступление антиправительственных сил.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской армии сообщило о том, что контрольно-пропускной пункт "Насиб" на границе Иордании и Сирии был обстрелян боевиками. По словам собеседника агентства, десятки пассажиров и грузовиков застряли в этом районе.

Источники "Аль-Хадат" пишут о том, что боевики взяли под контроль КПП на сирийской стороне. Мазен аль-Фарая уточнил, что иорданским грузовикам разрешат вернуться на территорию Иордании через КПП, однако выезд в обратную сторону закрыт.