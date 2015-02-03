​Иорданцы собираются казнить шестерых террористов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Представитель руководства Иордании признал факт гибели летчика королевских ВВС Моаза аль-Касасбе и заявил о том, что пилот был казнен еще около месяца назад – вскоре после того, как был захвачен в плен.

Как передает Report, в качестве акции возмездия иорданцы обещают казнить террористку Саджиду ар-Ришауи, находящуюся в тюрьме Аммана, а также пятерых боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта".

Казнь состоится в среду, 4 февраля, на рассвете.

Ранее "Исламское государство" заявило, что готово обменять иорданского гражданина на иранскую террористку.

Видео казни пилота боевиками было опубликовано во вторник, 3 февраля.