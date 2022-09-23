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Интерес россиян к трудоустройству в Польше резко вырос в связи с мобилизацией

Интерес россиян к трудоустройству в Польше резко вырос в связи с мобилизацией После объявления частичной мобилизации в России наблюдается рост числа обращений со стороны россиян для поиска работы в Польше.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 12:21
Интерес россиян к трудоустройству в Польше резко вырос в связи с мобилизацией

После объявления частичной мобилизации в России наблюдается рост числа обращений со стороны россиян для поиска работы в Польше.

Как передает Report, об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Так, за последние два дня рекрутеры получили 130 запросов на работу из России. Ранее этот показатель составлял всего 20-30 запросов в месяц.

В агентстве предполагают, что россияне начали массово искать работу в Европе из-за мобилизации.

"Даже после того, как запрет на въезд россиян в страны Балтии вступил в силу, российские мужчины пытаются найти лазейку во избежание мобилизации. Специалисты по трудоустройству добавляют, что до войны польские работодатели вообще не ощущали спрос на вакансии в Польше со стороны россиян, но экономический кризис и санкции постепенно приводят к определенным изменениям. А закон о частичной мобилизации еще больше подталкивает интерес к поиску работы в Европе", - говорится в сообщении.

При этом в агентстве отмечают, что россияне выбирают Польшу из-за возможности быстрого пересечения границы и легализации пребывания. Кроме того, большинство польских работодателей гарантируют легальное трудоустройство, официальную заработную плату и социальный пакет.

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