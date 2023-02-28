Институты ЕС запретили своим работникам устанавливать TikTok на служебные смартфоны

Институты Евросоюза запретили своим сотрудникам устанавливать приложение социальной сети TikTok на рабочих устройствах по соображениям кибербезопасности.

Институты Евросоюза запретили своим сотрудникам устанавливать приложение социальной сети TikTok на рабочих устройствах по соображениям кибербезопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия приняла решение, что на служебных электронных устройствах приложение TikTok не может быть установлено по соображениям безопасности. На личные устройства это ограничение не распространяется", - отметили в ЕК.

Аналогичную инструкцию своим чиновникам ранее дал и Совет ЕС, сообщили в Брюсселе журналистам источники в институтах Евросоюза.

Последним к этой практике подключился Европарламент, однако он пошел еще дальше - его служащим запрещено устанавливать TikTok даже на личных устройствах, на которых сохранены пароли для доступа к различным внутренним электронным сервисам Европарламента, включая почтовые серверы, сообщило агентство Reuters.

Официальной причиной этих решение является опасение, что код TikTok может использоваться китайскими спецслужбами для получения незаконного доступа к закрытым сетям и информации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Белый дом дал правительственным учреждениям США 30 дней на то, чтобы удостовериться, что на рабочих устройствах и в системах не установлено приложение TikTok.

ЕС и США с 2018 года ведут кампанию по вытеснению китайской IT-продукции с западных рынков под предлогом борьбы с угрозой шпионажа со стороны КНР.