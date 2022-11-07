О нас

Inner City Press: ЮНЕСКО разваливается из-за коррупции и мошенничества

Inner City Press: ЮНЕСКО разваливается из-за коррупции и мошенничества ЮНЕСКО, как и вся система ООН под руководством генерального секретаря Антониу Гутеррише, разваливается из-за коррупции и мошенничества.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 15:54
Inner City Press: ЮНЕСКО разваливается из-за коррупции и мошенничества

ЮНЕСКО, как и вся система ООН под руководством генерального секретаря Антониу Гутеррише, разваливается из-за коррупции и мошенничества.

Как передает Report, американская общественная организация Inner City Press раскрыла тревожную ситуацию в ЮНЕСКО, которое с 2017 года возглавляет Одри Азуле из Франции.

"С самого начала своего мандата, после совершенно неожиданных выборов, генеральный секретарь ЮНЕСКО и ее команда относились к организации так, как если бы это был ее частный магазин или собственность ее семьи",- отмечается в расследовании Inner City Press.

"Сегодня легко предсказать, что генеральный директор Азулай неправильно им распоряжается своим мандатом, что негативно отражается на ее деятельности ",- говорится в статье.

Также отмечается, что законные требования профсоюзов персонала и некоторых уважаемых государств-членов исправить такое положение дел не встретили понимания.

Это в конечном итогепривело к открытой и официальной критике, высказанной рядом государств-членов на последней 215-й сессии Исполнительного совета, проходившей с 5 по 19 октября 2022 года.

Посол Турции в ЮНЕСКО Гюльнур Айбет выступила на открытии заседания Исполнительного совета в прошлом месяце, где попросила Одри Азуле «улучшить связь между генеральным директором и постоянными представительствами» и подчеркнула «важность скорости и своевременности», поскольку офис генерального директора работает очень медленно.

Она добавила, что такого рода ситуации случаются настолько часто, что становятся нормой, и что послы считают, что «чрезвычайно сложно назначить встречу непосредственно с генеральным директором».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Inner City Press: “UNESCO korrupsiya və saxtakarlıq səbəbindən dağılır”
Версия на английском языке Inner City Press: UNESCO falling apart in corruption & fraud

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi