Inner City Press: ЮНЕСКО разваливается из-за коррупции и мошенничества

ЮНЕСКО, как и вся система ООН под руководством генерального секретаря Антониу Гутеррише, разваливается из-за коррупции и мошенничества.

ЮНЕСКО, как и вся система ООН под руководством генерального секретаря Антониу Гутеррише, разваливается из-за коррупции и мошенничества.

Как передает Report, американская общественная организация Inner City Press раскрыла тревожную ситуацию в ЮНЕСКО, которое с 2017 года возглавляет Одри Азуле из Франции.

"С самого начала своего мандата, после совершенно неожиданных выборов, генеральный секретарь ЮНЕСКО и ее команда относились к организации так, как если бы это был ее частный магазин или собственность ее семьи",- отмечается в расследовании Inner City Press.

"Сегодня легко предсказать, что генеральный директор Азулай неправильно им распоряжается своим мандатом, что негативно отражается на ее деятельности ",- говорится в статье.

Также отмечается, что законные требования профсоюзов персонала и некоторых уважаемых государств-членов исправить такое положение дел не встретили понимания.

Это в конечном итогепривело к открытой и официальной критике, высказанной рядом государств-членов на последней 215-й сессии Исполнительного совета, проходившей с 5 по 19 октября 2022 года.

Посол Турции в ЮНЕСКО Гюльнур Айбет выступила на открытии заседания Исполнительного совета в прошлом месяце, где попросила Одри Азуле «улучшить связь между генеральным директором и постоянными представительствами» и подчеркнула «важность скорости и своевременности», поскольку офис генерального директора работает очень медленно.

Она добавила, что такого рода ситуации случаются настолько часто, что становятся нормой, и что послы считают, что «чрезвычайно сложно назначить встречу непосредственно с генеральным директором».