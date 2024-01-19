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Инфляция в Японии в 2023 году стала рекордной за 41 год

Инфляция в Японии в 2023 году стала рекордной за 41 год Базовая потребительская инфляция в Японии в 2023 году составила рекордные за 41 год 3,1%.
Другие страны
19 января 2024 г. 05:53
Инфляция в Японии в 2023 году стала рекордной за 41 год

Базовая потребительская инфляция в Японии в 2023 году составила рекордные за 41 год 3,1%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные японским министерством по административным делам и коммуникациям статистические данные.

В 2022 году уровень инфляции составлял 2,3%. Ключевой показатель, отражающий рост цен в стране, включает в себя стоимость топлива, однако не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. Именно по этому индексу Банк Японии устанавливает целевой показатель инфляции. С учетом этих товаров инфляция в 2023 году в Японии достигла 3,2%, а без учета скоропортящихся продуктов и топлива - 4%.

Ключевыми причинами инфляции в Японии остаются рост цен на энергоносители и продовольствие, а также продолжающееся ослабление курса национальной валюты.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada inflyasiya səviyyəsi son 41 ildə ən yüksək həddə çatıb

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