Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9%

В апреле инфляция в Великобритании выросла до 9%, что является рекордным показателем с марта 1982 года, когда инфляция достигала 9,1%. В марте 2022 года инфляция составляла 7%.

В апреле инфляция в Великобритании выросла до 9%, что является рекордным показателем с марта 1982 года, когда инфляция достигала 9,1%. В марте 2022 года инфляция составляла 7%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, главным драйвером инфляции стал рост цен на энергоносители, топливо и продукты в условиях новой вспышки пандемии COVID-19 в ряде стран мира и военного конфликта на Украине.

По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в апреле британский энергетический регулятор, Управление рынков газа и электроэнергии подняло на 54% лимит цены, которую поставщики могут назначать потребителям газа и электроэнергии в рамках действующих тарифов. Это уже второе повышение лимита за последние полгода и самое значительное в истории страны. В результате средний счет за газ и электричество у британских домохозяйств вырос на 700 до 2 000 фунтов в год.

По данным ONS, за 12 месяцев по апрель 2022 года включительно цены на природный газ выросли на 95,5%, на электроэнергию — на 53,5%, на автомобильное топливо — на 31,4%. Кроме того, значительно подорожали за это время мебель и эксплуатационное обслуживание — на 10,7%, рестораны и отели — на 8%, продукты и безалкогольные напитки — на 6,7%. Средняя цена на бензин в апреле достигла 1,62 фунтов за литр, и это самый высокий показатель для этого топлива, по данным ONS. Годом ранее бензин стоил 1,26 фунтов за литр.