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Инфляция в ФРГ в августе составила 1,9%

Инфляция в ФРГ в августе составила 1,9% Инфляция в Германии в августе немного замедлилась и составила 1,9% в годовом выражении.
Другие страны
29 августа 2024 г. 17:04
Инфляция в ФРГ в августе составила 1,9%

Инфляция в Германии в августе немного замедлилась и составила 1,9% в годовом выражении.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, такие предварительные данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Таким образом, впервые за более чем три года инфляция в Германии упала ниже отметки в 2%.

В июле уровень инфляции достигал 2,3%, в июне - 2,2%, в мае - 2,4%, в апреле и марте - 2,2%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в августе, как ожидается, снизятся на 0,1%.

Окончательные данные по инфляции за август будут опубликованы 10 сентября.

Ранее эксперты Мюнхенского института экономических исследований Ifo спрогнозировали, что уровень инфляции в Германии несколько снизится в обозримом будущем и станет ниже 2%. ВВП Германии во втором квартале 2024 года с учетом ценовых, сезонных и календарных корректировок снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года. До этого Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз экономического роста Германии в 2024 году на 0,3 п.п, до 0,2%.

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