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Инфляция в Аргентине с начала года превысила 60%

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 60% Рост цен в Аргентине в июле составил 6,3%, с начала года инфляция превысила 60%.
Другие страны
16 августа 2023 г. 08:20
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 60%

Рост цен в Аргентине в июле составил 6,3%, с начала года инфляция превысила 60%.

Как сообщает Report, это следует из данных, опубликованых институтом статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в июле 2023 года вырос на 6,3%, накопленный рост составил 60,2%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 113,4%", - говорится в докладе.

По сравнению с июлем инфляция в годовом выражении замедлилась. Тогда показатель достиг 115,6%.

По данным составителей доклада, больше всего (на 12,2%) в июле подорожали услуги связи. За ними следуют досуг и культура, цены в этой сфере выросли на 11,2%. Продукты питания подорожали на 5,8%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В феврале годовая инфляция достигла 102,5%, что стало самым высоким показателем с 1991 года. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%.

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