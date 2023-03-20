Индонезия выслала 47 иностранцев за нарушение визового режима на Бали

Власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на острове Бали, за нарушение правила, в соответствии с которым обладателям туристических виз запрещено работать на острове.

Власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на острове Бали, за нарушение правила, в соответствии с которым обладателям туристических виз запрещено работать на острове.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местное отделение Министерства юстиции и прав человека.

Так, 13 человек из числа высланных - граждане России. Кроме того, как минимум в отношении одного гражданина Украины, заведено уголовное дело за владение фальшивым индонезийским удостоверением личности.

По данным агентства, в выходные на Бали началась пятидневная операция правоохранительных органов по искоренению преступной деятельности среди туристов. Нарушение запрета на работу - это не единственный проступок, за который местные власти готовы выдворять иностранцев.