О нас

Индонезия выслала 47 иностранцев за нарушение визового режима на Бали

Индонезия выслала 47 иностранцев за нарушение визового режима на Бали Власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на острове Бали, за нарушение правила, в соответствии с которым обладателям туристических виз запрещено работать на острове.
Другие страны
20 марта 2023 г. 15:43
Индонезия выслала 47 иностранцев за нарушение визового режима на Бали

Власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на острове Бали, за нарушение правила, в соответствии с которым обладателям туристических виз запрещено работать на острове.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местное отделение Министерства юстиции и прав человека.

Так, 13 человек из числа высланных - граждане России. Кроме того, как минимум в отношении одного гражданина Украины, заведено уголовное дело за владение фальшивым индонезийским удостоверением личности.

По данным агентства, в выходные на Бали началась пятидневная операция правоохранительных органов по искоренению преступной деятельности среди туристов. Нарушение запрета на работу - это не единственный проступок, за который местные власти готовы выдворять иностранцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bali deports 47 foreigners in crackdown on tourists misusing visa rules

Экслюзивные новости

В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi