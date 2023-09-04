Индонезия вводит "золотую визу" для привлечения иностранных инвесторов

Индонезия вводит систему "золотых виз" для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов для стимулирования национальной экономики.

Индонезия вводит систему "золотых виз" для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов для стимулирования национальной экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве юстиции и по правам человека.

"Золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный срок от 5 до 10 лет", - заявил глава иммиграционной службы Сильми Карима.

Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создания компании стоимостью 2,5 млн долларов США, а для десятилетней визы требуются инвестиции в размере 5 млн долларов США.

Корпоративные инвесторы должны инвестировать 25 млн долларов США, чтобы получить пятилетние визы для директоров. Чтобы получить десятилетнюю визу, им нужно инвестировать вдвое больше, то есть 50 млн долларов.