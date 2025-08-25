Индонезия, США и союзники начинают совместные военные учения

Индонезия и США начали совместные военные учения, направленные на обеспечение стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Channel News Asia.

Согласно информации, в учениях примут участие более 4100 индонезийских и 1300 американских военнослужащих, а также участники из Австралии, Японии, Сингапура, Франции, Новой Зеландии, Великобритании и других стран.

Программа включает штабные тренировки, учения по киберзащите и боевые стрельбы.

Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США, заявил, что учения этого года являются “крупнейшими учениями Super Garuda Shield за всю историю”, добавив, что они помогут участвующим странам повысить уровень сдерживания.

США и некоторые союзники, такие как Австралия, выражают обеспокоенность по поводу активности Китая в Тихоокеанском регионе, однако Вашингтон ранее заявлял, что подобные учения не направлены против Пекина.

Индонезия, придерживающаяся политики нейтралитета, стремится сохранять баланс в отношениях как с США, так и с Китаем.

Планируется, что учения продлятся более недели.