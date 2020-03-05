​Индонезия разместит больных коронавирусом на необитаемом острове

Власти Индонезии планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Jakarta Post, ссылаясь на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

Ранее сообщалось, что в Индонезии выявлены первые два заражения новым коронавирусом.

Тьяджанто заявил, что на острове Галанг, где в больнице разместят заболевших коронавирусом, сохранилось несколько зданий, которые в 1979-1996 годах использовались в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама.

Главком добавил, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3 012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.