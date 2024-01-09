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Индонезия приостановила полеты трех самолетов Boeing для проверок

Индонезия приостановила полеты трех самолетов Boeing для проверок Индонезия временно приостановила полеты трех Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Lion Air, несмотря на то, что конфигурация этих самолетов отличается от конфигурации Boeing, который на прошлой неделе в США совершил вынужденную посадку из-за разгерметизации сало
Другие страны
9 января 2024 г. 10:45
Индонезия приостановила полеты трех самолетов Boeing для проверок

Индонезия временно приостановила полеты трех Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Lion Air, несмотря на то, что конфигурация этих самолетов отличается от конфигурации Boeing, который на прошлой неделе в США совершил вынужденную посадку из-за разгерметизации салона.

Как передает Report, об этом сообщает индонезийский портал Jakarta Globe.

Отмечается, что Министерство транспорта Индонезии будет координировать свои действия с FAA, Boeing и Lion Air для отслеживания ситуации.

После того как на прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9 в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких лайнеров для проведения срочных инспекций.

Авиакомпания Alaska Airlines, на чьем самолете случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. Она сообщила об отмене в воскресенье 170 рейсов, которыми должны были лететь 25 тыс. человек.

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