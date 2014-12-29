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    ​Индонезия попросила США помочь в поисках самолета Air Asia

    США заявил о готовности помочь в поиске пропавшего самолета

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Власти США заявили, что получили официальный запрос от Индонезии с просьбой помочь в поисках пропавшего самолета Air Asia, передает передает Report со ссылкой на Газета.ru

    Ранее сообщалось, что национальное агентство поиска и спасения Индонезии (Basarnas) 30 декабря начнет операцию по поиску пропавшего самолета Airbus A320-200 авиакомпании Air Asia на суше.

    Госдепартамент США заявил о готовности помочь в поиске пропавшего самолета.

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