Индонезия получила от Франции первые три истребителя Rafale

Индонезия получила от Франции три истребителя Rafale в рамках многомиллиардного оборонного соглашения между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Индонезии бригадный генерал Рико Рикардо Сирайт.

"Самолеты переданы и готовы к использованию ВВС Индонезии", - заявил он.

Сирайт сообщил, что самолеты прибыли в пятницу и базировались на авиабазе Россмин Нурджадин в Пеканбару, на острове Суматра.

По его словам, в этом году ожидается прибытие еще трех самолетов.

Агентство отмечает, что это стало первым подтверждением получения Индонезией современных боевых самолетов после заключения в 2022 году сделки с Францией на сумму $8 млрд и ее расширения в прошлом году.