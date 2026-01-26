Индонезия получила от Франции первые три истребителя Rafale
Другие страны
- 26 января, 2026
- 14:28
Индонезия получила от Франции три истребителя Rafale в рамках многомиллиардного оборонного соглашения между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Индонезии бригадный генерал Рико Рикардо Сирайт.
"Самолеты переданы и готовы к использованию ВВС Индонезии", - заявил он.
Сирайт сообщил, что самолеты прибыли в пятницу и базировались на авиабазе Россмин Нурджадин в Пеканбару, на острове Суматра.
По его словам, в этом году ожидается прибытие еще трех самолетов.
Агентство отмечает, что это стало первым подтверждением получения Индонезией современных боевых самолетов после заключения в 2022 году сделки с Францией на сумму $8 млрд и ее расширения в прошлом году.
Последние новости
15:01
ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в КраснодареДругие страны
14:53
ASK и Ассоциация производителей Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНОБизнес
14:52
Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Грецию почти в 2 разаЭнергетика
14:51
Фото
Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектовФинансы
14:44
Фото
Вернувшимся в села Бадара и Сеидбейли 25 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:40
В Армении ожидают роста турпотока после открытия границы с ТурциейВ регионе
14:36
Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осеньюДругие страны
14:34
Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человекПроисшествия
14:28