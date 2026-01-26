Индонезия получила от Франции первые три истребителя Rafale

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Индонезия получила от Франции три истребителя Rafale в рамках многомиллиардного оборонного соглашения между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Индонезии бригадный генерал Рико Рикардо Сирайт.

    "Самолеты переданы и готовы к использованию ВВС Индонезии", - заявил он.

    Сирайт сообщил, что самолеты прибыли в пятницу и базировались на авиабазе Россмин Нурджадин в Пеканбару, на острове Суматра.

    По его словам, в этом году ожидается прибытие еще трех самолетов.

    Агентство отмечает, что это стало первым подтверждением получения Индонезией современных боевых самолетов после заключения в 2022 году сделки с Францией на сумму $8 млрд и ее расширения в прошлом году.

