Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

Индонезия рассчитывает получить дополнительно около 6 трлн индонезийских рупий (порядка $360 млн) после введения экспортных пошлин на золото.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Пурбаю Юдхи Садеву.

Постановление о введении экспортных пошлин на драгоценный металл готовит национальное министерство финансов.

В ведомстве сообщили, что ставки пошлин на золото будут колебаться в диапазоне от 7,5% до 15% в зависимости от мировых цен. Это решение также направлено на стимулирование переработки сырья внутри страны. Пошлины будут применяться к различным видам золота, включая сплав доре из золота и серебра, гранулы, литые и мерные золотые слитки. В правительстве отмечают, что мировые цены на золото достигли $4 тыс. за тройскую унцию в четвертом квартале 2025 года.