Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 16:35
    Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

    Индонезия рассчитывает получить дополнительно около 6 трлн индонезийских рупий (порядка $360 млн) после введения экспортных пошлин на золото.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Пурбаю Юдхи Садеву.

    Постановление о введении экспортных пошлин на драгоценный металл готовит национальное министерство финансов.

    В ведомстве сообщили, что ставки пошлин на золото будут колебаться в диапазоне от 7,5% до 15% в зависимости от мировых цен. Это решение также направлено на стимулирование переработки сырья внутри страны. Пошлины будут применяться к различным видам золота, включая сплав доре из золота и серебра, гранулы, литые и мерные золотые слитки. В правительстве отмечают, что мировые цены на золото достигли $4 тыс. за тройскую унцию в четвертом квартале 2025 года.

    Индонезия золото пошлины

    Последние новости

    16:51

    Клиника в Баку привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

    Здоровье
    16:48
    Фото

    Обнародована численность населения Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов

    Карабах
    16:35

    Индонезия планирует получить $360 млн от экспортных пошлин на золото

    Другие страны
    16:31

    Канцлер ФРГ: Мир в Украине не наступит в одночасье

    Другие страны
    16:30

    Какао-бобы подешевели до минимума с февраля 2024 года

    Финансы
    16:26

    Путин и Эрдоган обсудили по телефону украинское урегулирование

    В регионе
    16:24

    Потребителям Азербайджана вернули более 300 тыс. манатов из-за недобросовестного ценообразования

    Бизнес
    16:23
    Фото

    Рамин Мамедов посетил Церковь Архангела Михаила в Баку

    Религия
    16:17

    Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога

    Внешняя политика
    Лента новостей