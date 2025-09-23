Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Индонезия планирует перенести столицу в Нусантару к 2028 году

    Другие страны
    23 сентября, 2025
    12:55
    Индонезия планирует перенести столицу в Нусантару к 2028 году

    Правительство Индонезии рассчитывает завершить перенос столицы из Джакарты в Нусантару к 2028 году.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание Jakarta Globe со ссылкой на главу индонезийской администрации президента Мухаммад Кодари.

    Для окончательного соответствия Нусантары статусу политической столицы власти строят в городе комплексы зданий, где смогут разместиться законодательные и судебные институты Индонезии.

    Идея переноса столицы принадлежит экс-президенту Джоко Видодо. Первоначально планировалось закончить строительство города еще к 2024 году, но реализации проекта помешала пандемия коронавируса.

    Перенос столицы из Джакарты связан с ее критической перенаселенностью - плотность населения составляет там более 15,7 тыс. человек на кв. км. Строительство новой столицы оценили в более чем $32 млрд.

