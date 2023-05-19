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Индонезия откроет прямой рейс с Владивостоком

Индонезия откроет прямой рейс с Владивостоком Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с российскими городами, все соглашения достигнуты.
Другие страны
19 мая 2023 г. 16:34
Индонезия откроет прямой рейс с Владивостоком

Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с российскими городами, все соглашения достигнуты.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми на полях форума "Россия-Исламский мир: KazanForum".

"Да, мы откроем прямое авиасообщение с Джакартой. Сначала откроем рейс Джакарта - Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск, - сказал он. - То есть сейчас мы работаем над открытием прямых рейсов из Джакарты во Владивосток, в восточной части страны, потому что Россия сейчас смотрит на Восток, так что мы тоже смотрим навстречу России".

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