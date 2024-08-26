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Индонезия и США приступили к совместным военным учениями по кибербезопасности

Индонезия и США приступили к совместным военным учениями по кибербезопасности Военнослужащие Индонезии и Соединенных Штатов приступили к проведению ежегодных военных учений Super Garuda Shield, в ходе которых акцент будет сделан на отработке навыков обеспечения кибербезопасности.
Другие страны
26 августа 2024 г. 14:48
Индонезия и США приступили к совместным военным учениями по кибербезопасности

Военнослужащие Индонезии и Соединенных Штатов приступили к проведению ежегодных военных учений Super Garuda Shield, в ходе которых акцент будет сделан на отработке навыков обеспечения кибербезопасности.

Как передает Report, об этом сообщило издание Nikkei Asia.

По сведениям издания, учения стартовали на военно-морской базе в Сурабае в восточной части острова Ява.

В них принимают участие военные из еще девяти стран, включая Японию, Южную Корею, Великобританию и Францию, 12 стран присоединились к ним в качестве наблюдателей.

Газета цитирует заявление представителя Национальных вооруженных сил Индонезии, согласно которому цель маневров заключается в "отработке концепций обеспечения кибербезопасности при наступательных и оборонительных операциях".

Как отмечает Nikkei Asia, идея проведения таких учений обусловлена ростом киберугроз в регионе.

Так, в июне текущего года кибератака на правительственный центр обработки данных повлияла на работу 44 учреждений Индонезии, включая министерство по надзору за иммиграцией.

Маневры продлятся до 6 сентября.

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Версия на английском языке Indonesia, US launch joint cybersecurity drills

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