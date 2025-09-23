Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Индонезия готова направить солдат в рамках миротворческих миссий ООН в Газу

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 21:06
    Индонезия готова направить солдат в рамках миротворческих миссий ООН в Газу

    Индонезия в случае необходимости готова направить более 20 тыс. своих военнослужащих в рамках миротворческих миссий ООН в любую страну, включая сектор Газа и Украину.

    Как передает Report, об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    "Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники - не только словами, но "сапогами на земле". Если и когда ООН, Совет безопасности и эта Генассамблея решат, Индонезия готова разместить 20 тыс. или даже больше наших сыновей и дочерей для того, чтобы установить мир в Газе или где угодно. В Украине, в Судане, в Ливии - везде, где нужно установить мир, везде, где мир нужно защищать", - подчеркнул он.

    Субианто добавил, что Индонезия готова способствовать установлению мира в разных частях мира не только "своими сыновьями и дочерями, но и финансово".

    Индонезия миротворцы миссия ООН Генассамблея ООН
    İndoneziya Qəzzaya BMT-nin sülhməramlı missiyası çərçivəsində hərbçi göndərməyə hazırdır

    Последние новости

    22:34

    Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    22:33

    Хаменеи: Переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана

    В регионе
    22:26
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с финским лидером

    Внешняя политика
    22:05

    Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    22:00
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с кенийским коллегой

    Внешняя политика
    21:54

    Италия навала условия признания Палестины

    Другие страны
    21:54

    Президент США: Война в Украине закончится еще не скоро

    Другие страны
    21:49

    Трамп призвал страны НАТО сбивать самолеты РФ при вторжении на их территорию

    Другие страны
    21:37

    БИГ проведет в Нью-Йорке международную конференцию о колонизации заморских территорий Франции

    Внешняя политика
    Лента новостей