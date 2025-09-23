Индонезия готова направить солдат в рамках миротворческих миссий ООН в Газу

Индонезия в случае необходимости готова направить более 20 тыс. своих военнослужащих в рамках миротворческих миссий ООН в любую страну, включая сектор Газа и Украину.

Как передает Report, об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

"Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники - не только словами, но "сапогами на земле". Если и когда ООН, Совет безопасности и эта Генассамблея решат, Индонезия готова разместить 20 тыс. или даже больше наших сыновей и дочерей для того, чтобы установить мир в Газе или где угодно. В Украине, в Судане, в Ливии - везде, где нужно установить мир, везде, где мир нужно защищать", - подчеркнул он.

Субианто добавил, что Индонезия готова способствовать установлению мира в разных частях мира не только "своими сыновьями и дочерями, но и финансово".