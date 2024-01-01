Индия запустила в космос спутник для исследования черных дыр

Индийская организация космических исследований успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat.

Индийская организация космических исследований успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ISRO.

Задачей спутника XPoSat станет исследование черных дыр. Ракету запустили с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где находится Космический центр имени Сатиша Дхавана.

Отмечается, что XPoSat - первый специализированный научный аппарат ISRO, предназначенный для исследований в области космических измерений рентгеновского изучения небесных объектов. Спутник оснащен POLIX (рентгеновский поляриметр для астронаблюдений) и XSPECT (устройство для рентгеновской спектроскопии и хронометрирования).