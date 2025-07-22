Индия в сентябре выведет из эксплуатации истребители МиГ-21

Индия осенью этого года выведет из эксплуатации военно-воздушных сил республики сверхзвуковые фронтовые истребители советской разработки МиГ-21, которые прослужили стране более 60 лет.

Индия осенью этого года выведет из эксплуатации военно-воздушных сил республики сверхзвуковые фронтовые истребители советской разработки МиГ-21, которые прослужили стране более 60 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Economic Times.

Торжественная церемония прощания с этими машинами состоится 19 сентября на авиабазе Чандигарх.

"Ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 - целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом. Он принимал участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции "Синдур" и в той или иной форме повлиял на карьеру практически каждого ныне живущего индийского летчика-истребителя. Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба", - сказал газете авиационный эксперт Ангад Сингх.

Источники сообщили, что на прощание приедут высшее руководство ВВС и ветераны, которые долгие годы были связаны с авиацией. В честь этого события запланированы воздушные показы и выставки.