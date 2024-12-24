О нас

Индия в 2040 году отправит космонавта на Луну

Индия в 2040 году отправит космонавта на Луну Индия создала амбициозную космическую программу, нацеленную на высадку индийского космонавта на Луну к 2040 году.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 15:13
Индия в 2040 году отправит космонавта на Луну

Индия создала амбициозную космическую программу, нацеленную на высадку индийского космонавта на Луну к 2040 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Индийской организации космических исследований Шридхара Соманатх.

"Когда мы будем отмечать 100-летие нашей независимости, на Луне будет развеваться индийский флаг. Наш человек отправится туда, установит его и благополучно вернется. Это произойдет в 2040 году", - сказал он.

"Впервые в истории космической программы у нас есть видение на следующие 25 лет", - добавил руководитель ISRO.

По его словам, в рамках этой дорожной карты Индия планирует создать собственную космическую станцию через 10 лет. Предшественником этого станет запуск модуля космической станции в 2028 году, что подготовит почву для ее полного оперативного развертывания.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил департаменту космических исследований республики задачу создать первую индийскую обитаемую космическую станцию к 2035 году и осуществить высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Также Моди призвал развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке India to send astronaut to Moon in 2040

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода Дружба
В РФ подвергся атаке объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба"
22 декабря 2024 г. 08:07
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi