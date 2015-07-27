​Индия усилила границу с Пакистаном после атаки на полицию

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Власти Индии усилили контроль на границе с Пакистаном после предположительной террористической атаки на автобус и полицейский участок, которая произошла ранее в понедельник, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Четверо вооруженных лиц совершили нападение на автобус, а затем на полицейский участок в городе Дина-Нагар северо-западного индийского штата Пенджаб, граничащего с Пакистаном. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения, в том числе сотрудники полиции.

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх приказал индийской пограничной службе усилить контроль границы с Пакистаном. "Поговорил с главой Пограничной службы Шри Патаком и отдал приказ приступить к непрерывному наблюдению за индийско-пакистанской границей в свете атаки", - написал Сингх на своей странице в микроблоге Twitter.