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    ​В Индии предупредили о возможных терактах в преддверии визита Обамы

    Индийские спецслужбы заявили об активизации пакистанских террористов на территории Индии

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Индийские спецслужбы предупредили о возможных нападениях террористов на гражданские объекты в крупных городах страны в преддверии намеченного на 25-27 января визита в Индию президента США Барака Обамы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Zee News.

    Генерал-лейтенант Kаран Сингх, командующий 16-го армейского корпуса, заявил, что у него имеются сведения о предполагаемых попытках террористов напасть на наиболее уязвимые цели, включая школы, торговые центры и жилых районах в преддверии визита президента США.

    По словам министра внутренних дел Индии Ранджит Сингха, на время визита американского президента в стране введены максимальные меры безопасности. 

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