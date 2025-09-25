Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Индия склоняется к выбору французских истребительных двигателей взамен американских

    • 25 сентября, 2025
    • 13:13
    Индия склоняется к выбору французских истребительных двигателей взамен американских

    Индия рассматривает возможность приобретения авиационных двигателей у французской компании Safran SA, поскольку переговоры о совместном производстве с США двигателей GE F-414 затягиваются.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Economic Times.

    Согласно информации, первоначально индийский истребитель Tejas Mark-2 планировалось оснастить американским двигателем GE F-414. При администрации экс-президента США Джо Байдена стороны договорились организовать совместное производство этих двигателей.

    Однако, по информации издания, переговоры с США в последнее время замедлились, хотя обе страны все еще ведут обсуждения о совместном производстве двигателей GE F-414 для ВВС Индии.

    "Параллельно Нью-Дели ведет переговоры с Safran о поставках или совместном выпуске французских двигателей", - говорится в информации.

