Индия склоняется к выбору французских истребительных двигателей взамен американских

Индия рассматривает возможность приобретения авиационных двигателей у французской компании Safran SA, поскольку переговоры о совместном производстве с США двигателей GE F-414 затягиваются.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Economic Times.

Согласно информации, первоначально индийский истребитель Tejas Mark-2 планировалось оснастить американским двигателем GE F-414. При администрации экс-президента США Джо Байдена стороны договорились организовать совместное производство этих двигателей.

Однако, по информации издания, переговоры с США в последнее время замедлились, хотя обе страны все еще ведут обсуждения о совместном производстве двигателей GE F-414 для ВВС Индии.

"Параллельно Нью-Дели ведет переговоры с Safran о поставках или совместном выпуске французских двигателей", - говорится в информации.