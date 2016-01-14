Индия рассматривает вариант покупки у Франции 18 истребителей Rafale

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Индия рассматривает вариант покупки 18 истребителей Rafale с возможностью последующего расширения заказа на 50%.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в министерстве обороны Индии.

"Все дело в очень высокой цене, запрошенной французской стороной - партия из 36 истребителей Rafale обойдется индийскому бюджету в 610 млрд. рупий (9,1 млрд. долларов), - отметил представитель этого ведомства. - Поэтому в качестве одного из вариантов мы рассматриваем покупку 18 истребителей Rafale с возможностью последующего расширения заказа на 50%", - сообщил он.