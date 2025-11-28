Индия рассчитывает до конца 2025 года заключить торговую сделку с США

Индия рассчитывает заключить торговое соглашение с США до конца этого года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на торгового секретаря Индии Раджеша Агравала.

"Думаю, все, что я могу сказать - мы близки (к заключению сделки - прим. ред.), мы постарались сгладить большинство вопросов. Прежде всего необходимо рамочное торговое соглашение, которое позволит урегулировать взаимные тарифы. Мы очень оптимистично настроены и очень надеемся, что сможем найти решение в пределах текущего календарного года", - сказал Агравала отметив, что все разногласия могут быть решены на политическом уровне.

США ввели пошлины до 50% на импорт из Индии, начиная с конца августа, несмотря на продолжающиеся переговоры между двумя странами.

Агентство отмечает, что ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "идут хорошо". Администрация Трампа оказывает давление на Индию, добиваясь сокращения закупок нефти у России и снижения тарифов, включая тарифы в чувствительных секторах, таких как сельское хозяйство.

Дефицит торгового баланса Индии увеличился в октябре до рекордных $41,68 млрд из-за роста импорта золота и сокращения экспорта в США.