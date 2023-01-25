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Индия проводит крупные учения ВМС Tropex в Индийском океане

Индия проводит крупные учения ВМС Tropex в Индийском океане Крупномасштабные учения Военно-морские силы (ВМС) Индии Tropex стартовали в Индийском океане.
Другие страны
25 января 2023 г. 10:04
Индия проводит крупные учения ВМС Tropex в Индийском океане

Крупномасштабные учения Военно-морские силы (ВМС) Индии Tropex стартовали в Индийском океане.

Как передает Report, об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, цель учений - проверка оборонительных и наступательных возможностей ВМС в условиях множества военных угроз. Кроме того, маневры направлены на укрепление взаимодействия между различными видами индийских ВС в сложной боевой обстановке.

В учениях задействованы надводные корабли, подводные лодки, морская авиация Восточного и Западного флотов индийских ВМС, корабли береговой охраны, сухопутные войска, самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Индии.

Учения Tropex проходят дважды в году, на этот раз они продлятся до начала марта.

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Версия на английском языке India kicks off massive naval exercise

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