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    Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-4

    Это уже шестое проведенное испытание, лишь одно из них было признано неудачным

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Индия провела сегодня успешные испытания двухступенчатой стратегической ракеты Agni-4, способной доставить ядерную боеголовку весом до тонны на расстояние 4 тысячи км.

    Как передает Report, об этом сообщила Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO).

    Ракета средней дальности класса "земля - земля" Agni-4 имеет длину 20 метров и весит около 17 тонн. Это уже шестое проведенное испытание, лишь одно из них было признано неудачным.

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