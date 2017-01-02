Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-4

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Индия провела сегодня успешные испытания двухступенчатой стратегической ракеты Agni-4, способной доставить ядерную боеголовку весом до тонны на расстояние 4 тысячи км.

Как передает Report, об этом сообщила Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO).

Ракета средней дальности класса "земля - земля" Agni-4 имеет длину 20 метров и весит около 17 тонн. Это уже шестое проведенное испытание, лишь одно из них было признано неудачным.