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Индия провела испытание сверхзвуковой крылатой ракеты с эсминца Visakhapatnam

Индия провела испытание сверхзвуковой крылатой ракеты с эсминца Visakhapatnam Индия провела во вторник испытание улучшенной корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, предназначенной для ВМС страны.
Другие страны
11 января 2022 г. 13:52
Индия провела испытание сверхзвуковой крылатой ракеты с эсминца Visakhapatnam

Индия провела во вторник испытание улучшенной корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, предназначенной для ВМС страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Twitter.

"Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца Visakhapatnam. Ракета точно поразила заданную цель", - заявили в ведомстве. Испытание ракеты проведено на индийском западном побережье.

В начале декабря Индия успешно протестировала авиационную версию BrahMos, которая была запущена с истребителя Су-30МКИ на полигоне Чандипур в восточном штате Одиша. Сверхзвуковую крылатую ракету производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и DRDO. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.

Новейший ракетный эсминец Visakhapatnam был передан ВМС Индии в ноябре прошлого года. На вооружении Visakhapatnam состоят 16 противокорабельных сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan səsdən sürətli qanadlı raketin sınağını həyata keçirib

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