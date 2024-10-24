Индия призвала к реформам в Совете Безопасности ООН

Страны которые были независимы от колониального режима ускорили свой экономический прогресс.

Индия выступает за реформы в ООН, прежде всего в Совете безопасности организации.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом сказал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".

"Нам необходимо задуматься над обустройством многополярного мира. БРИКС является свидетельством того, как сильно меняется старый миропорядок", - сказал он.

Он подчеркнул, что преимущества глобализации распределяются очень неравномерно. "Пандемия COVID-19 усугубила бремя которое несет на себе Глобальный Юг. Мы видим проблемы в сфере продовольствия и безопасности. Саммит будущего (в сентябре 2024 года на Генассамблее ООН) подчеркнул, что мир находится в реальной угрозе и мы можем не справиться с достижением целей устойчивого развития", - сказал он.

По его словам, необходимо укрепить и расширить обсуждения на площадках, которые носят независимый характер.

"Мы можем реформировать уже существующие механизмы и институты, прежде всего СБ ООН, включая его постоянных и непостоянных членов", - подчеркнул он.

Джайшанкар также заявил, что мировому сообществу необходимо формировать больше хабов производства.

"Требуется более устойчивые цепочки поставок для обеспечения потребностей каждого региона. Нужно также скорректировать те перекосы в глобальной инфраструктуре, которые являются наследием колониальной эпохи. Это коллективное действие, которое принесет всем пользу, однако при этом необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет стран" - заявил министр.