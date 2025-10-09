Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Индия признала три сиропа от кашля токсичными после смерти 17 детей

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 11:31
    Власти Индии признали три сиропа от кашля токсичными после смерти как минимум 17 детей за последний месяц.

    Согласно информации, все случаи были связаны с препаратом Coldrif, произведенным компанией Sresan Pharmaceutical в штате Тамилнад. Анализы показали, что сироп содержал 48,6% диэтиленгликоля при допустимой норме 0,1%. Производство препарата запрещено, владелец компании арестован.

    Регуляторы также предостерегли от использования сиропов Respifresh TR и ReLife, произведенных в штате Гуджарат, где выявлено превышение содержания токсичного вещества - 1,34% и 0,62% соответственно. Эти препараты не связаны с летальными случаями, но были отозваны с рынка.

    По данным индийских властей, ни один из сиропов не экспортировался, однако Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске их возможного попадания на рынок через неофициальные каналы.

