Индия признала три сиропа от кашля токсичными после смерти 17 детей

Власти Индии признали три сиропа от кашля токсичными после смерти как минимум 17 детей за последний месяц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Согласно информации, все случаи были связаны с препаратом Coldrif, произведенным компанией Sresan Pharmaceutical в штате Тамилнад. Анализы показали, что сироп содержал 48,6% диэтиленгликоля при допустимой норме 0,1%. Производство препарата запрещено, владелец компании арестован.

Регуляторы также предостерегли от использования сиропов Respifresh TR и ReLife, произведенных в штате Гуджарат, где выявлено превышение содержания токсичного вещества - 1,34% и 0,62% соответственно. Эти препараты не связаны с летальными случаями, но были отозваны с рынка.

По данным индийских властей, ни один из сиропов не экспортировался, однако Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске их возможного попадания на рынок через неофициальные каналы.