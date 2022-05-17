Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31

Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора морского базирования Ка-31 из-за неопределенности в поставках вооружений на фоне операции России на Украине.

Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора морского базирования Ка-31 из-за неопределенности в поставках вооружений на фоне операции России на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает индийское издание Defense News.

"Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования - АО "Вертолеты России", - цитирует издание источники в Минобороне страны.

Приостановка переговоров, по их словам, вызвана в том числе проблемами, связанными с платежными переводами.

Представители индийских ВМС в интервью Defense News выразили сожаление в связи с приостановкой переговоров о закупке Ка-31, которые планировались для размещения на втором индийском авианосце "Викрант". Они не исключили, что переговоры могли прерваться из-за геополитического давления на Индию в связи с событиями в Украине, а также, возможно, из-за бюджетных ограничений и намерения Нью-Дели делать упор на закупку военной техники собственного производства.

Индия обратилась с просьбой к России о покупке Ка-31 в мае 2019 года, но они были прерваны из пандемии. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны условились о цене в 520 млн долларов за партию из 10 вертолетов Ка-31.

На вооружении Военно-морских сил Индии сейчас состоят 14 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31, закупленных у РФ в 2003-2015 годах.