Индия предостерегла ЕС от двойных стандартов в торговле энергоносителями

Индия предостерегает Евросоюз от двойных стандартов, особенно когда речь заходит о торговле энергоносителями, для Нью-Дели обеспечение энергобезопасности является приоритетом.

Индия предостерегает Евросоюз от двойных стандартов, особенно когда речь заходит о торговле энергоносителями, для Нью-Дели обеспечение энергобезопасности является приоритетом.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в соцсети Х, комментируя новый пакет санкций ЕС.

"Мы обратили внимание на последние санкции, объявленные Европейским союзом", - отметил он.

"Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности обязанностью первостепенной важности для удовлетворения основных потребностей своих граждан. Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно когда речь заходит о торговле энергоносителями", - подчеркнул Джайсвал.

По его словам, "Индия не поддерживает никакие односторонние санкционные меры". "Мы являемся ответственным субъектом и полностью привержены нашим правовым обязательствам", - указал представитель МИД.