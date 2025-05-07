О нас

Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана

Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана.
Другие страны
7 мая 2025 г. 00:29
Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана

Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана.

Как передает Report, об этом изданию ARY News заявил гендиректор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

"Трусливый враг нанес ракетные удары по трем городам Пакистана. Целями стали Бахавалпур в Пенджабе, а также два города в Азад Кашмире — Котли и Музаффарабад", - сказал руководитель ISPR.

По его словам, пакистанские ВВС немедленно отреагировали на угрозу, подразделения ПВО активировали свои системы обороны и не позволили индийским самолетам проникнуть вглубь воздушного пространство Пакистана.

"Вероломное нападение Индии не останется без ответа", — добавил генерал.

В настоящее время ущерб, причиненный ракетными ударами, оценивается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hindistan Pakistanın üç şəhərinə raket zərbələri endirib

Другие новости из категории

Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов
Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов
7 мая 2025 г. 00:49
Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону
Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону
6 мая 2025 г. 23:48
США вынудили Индию отменить пошлины на американские товары
США вынудили Индию отменить пошлины на американские товары
6 мая 2025 г. 23:26
При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек
При ударе по зданию школы в Газе погибли не менее 20 человек
6 мая 2025 г. 23:04
Израильские истребители разбомбили аэропорт Саны
Израильские истребители разбомбили аэропорт Саны
6 мая 2025 г. 22:47
СМИ: Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета Вучича
СМИ: Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета Вучича
6 мая 2025 г. 22:36
Карни заявил Трампу, что Канада не продается
Карни заявил Трампу, что Канада не продается
6 мая 2025 г. 22:26
Посол Азербайджана обсудил с пакистанским министром вопросы окружающей среды
Посол Азербайджана обсудил с пакистанским министром вопросы окружающей среды
6 мая 2025 г. 22:13
Командир Хезболлах погиб при атаке беспилотника на юге Ливана
Командир "Хезболлах" погиб при атаке беспилотника на юге Ливана
6 мая 2025 г. 21:59
ЕС поддерживает право Гренландии на самоопределение
ЕС поддерживает право Гренландии на самоопределение
6 мая 2025 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi