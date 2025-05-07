Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана.
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"Трусливый враг нанес ракетные удары по трем городам Пакистана. Целями стали Бахавалпур в Пенджабе, а также два города в Азад Кашмире — Котли и Музаффарабад", - сказал руководитель ISPR.
По его словам, пакистанские ВВС немедленно отреагировали на угрозу, подразделения ПВО активировали свои системы обороны и не позволили индийским самолетам проникнуть вглубь воздушного пространство Пакистана.
"Вероломное нападение Индии не останется без ответа", — добавил генерал.
В настоящее время ущерб, причиненный ракетными ударами, оценивается.