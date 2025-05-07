Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана

Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана.

Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана.

Как передает Report , об этом изданию ARY News заявил гендиректор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

"Трусливый враг нанес ракетные удары по трем городам Пакистана. Целями стали Бахавалпур в Пенджабе, а также два города в Азад Кашмире — Котли и Музаффарабад", - сказал руководитель ISPR.

По его словам, пакистанские ВВС немедленно отреагировали на угрозу, подразделения ПВО активировали свои системы обороны и не позволили индийским самолетам проникнуть вглубь воздушного пространство Пакистана.

"Вероломное нападение Индии не останется без ответа", — добавил генерал.

В настоящее время ущерб, причиненный ракетными ударами, оценивается.