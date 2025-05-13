Индия намерена ввести пошлины на экспорт почти 30 товаров в США

Индия информировала Всемирную торговую организацию (ВТО) о решении ввести пошлины на экспорт 29 товаров в США в ответ на повышение американских тарифов на поставки стали и алюминия в республику.

Индия информировала Всемирную торговую организацию (ВТО) о решении ввести пошлины на экспорт 29 товаров в США в ответ на повышение американских тарифов на поставки стали и алюминия в республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Economic Times.

Решение о введении индийских пошлин вступит в силу через 30 дней после того, как ВТО получила уведомление об этом решении Нью-Дели. При этом Индия оставила за собой право отозвать или изменить свое уведомление ВТО о пошлинах.

Ответные пошлины Индии в рамках ВТО будут касаться экспорта в Соединенные Штаты борной кислоты, изделий из стали, антифриза и некоторых видов сухофруктов. В результате введения тарифов таких тарифов на сумму в $1,91 млрд общая стоимость данных товаров индийского экспорта составит $7,6 млрд, что эквивалентно возросшей цене импорта американской стали и алюминия.

США повысили тарифы в 25% на экспорт стали и алюминия без предварительных консультаций с Индией с 12 марта. В ответ на индийский запрос Вашингтон сообщил, что данная мера по регулированию экспорта этих изделий была предпринята в целях "защиты национальной безопасности США".

США являются крупнейшим торговым партнером страны. Двусторонняя торговля достигла $129 млрд в 2024 году с профицитом в $45,7 млрд в пользу Индии.